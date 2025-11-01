নান্দাইলে ভাসানী জনশক্তি পার্টির এমপি প্রার্থীর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশের টেকসই গণতন্ত্রের লক্ষ্যে ৩১ দফা সংস্কারে ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে নান্দাইলে সাংবাদিকদের সাথে আজ শনিবার (১লা নভেম্বর) দুপুরে নান্দাইল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা করেন ভাসানী জনশক্তি পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গণতন্ত্র ঘোষণা মঞ্চ ঘোষিত এমপি প্রার্থী ১৫৩,ময়মনসিংহ-৯ নান্দাইল আসনে এমপি পদে প্রার্থী এডভোকেট মোহাম্মদ আলী।
ভাসানী জনশক্তি পার্টির আয়োজনে উক্ত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ভাসানী জনশক্তি পার্টির যুগ্ম মহাসচিব প্রফেসর হারুন অর রশীদ, ভাসানী জনশক্তি পার্টির কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন খান, কিশোরগঞ্জ জেলার সাধারন সম্পাদক মজিবুর রহমান সহ প্রমুখ। উক্ত মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।