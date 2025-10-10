নান্দাইলে মামলার আসামীরা আদালত থেকে জামিনে এসেও বাড়ী ছাড়া

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার নান্দাইল ইউনিয়নের ভাটি সাভার গ্রামে খুনের ঘটনায় নারী- পুরুষ সহ ২৩জন আসামী বিজ্ঞ আদালত থেকে জামিনে এসে বাদীপক্ষের লোকজনের হুকমীর কারণে বাড়ীতে উঠতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ভোক্তভোগির পরিবারের আয়োজনে উপজেলার ঝালুয়া বাজারে এক সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধনে ভোক্তভোগীগন বক্তব্যে এ অভিযোগ করেন। তিনি আরও জানান, উক্ত মামলায় জাহাঙ্গীপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের স্ত্রী মুক্তা (গর্ভবতী) অবস্থায় এবং ঝালুয়া গ্রামের মোস্তুফা কামালের স্ত্রী দিপালী আক্তার তারা নিজ নিজ স্বামীর বাড়ীতে থেকেও তাদেরকে এই মামলায় আসামী করা হয়। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের আব্দুর রহিম, আব্দুল হেলিম, মতিউর রহমান, মোস্তুফা, রিটন ও কাইয়ুম কেউ এ মামলায় আসামী করা হয়েছে।
অথচ উক্ত আসামীরা আমাদের আত্মীয় কিংবা বংশের কেউ না, এবং তারা আমাদের সাথে সম্পৃক্তও নয়। কিন্তু তাদের কেউ এই মামলায় মিথ্যা হয়রানীমূলক আসামী করা হয়েছে বলে জানান। তারা আরও অভিযোগ করে বলেন, উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদীপক্ষের লোকজন ১১টি পরিবারকে মামলায় আসামী করে বাড়ী ঘর ভাংচুর সহ ১১টি পরিবারের প্রায় দেড় কোটি টাকা মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। এছাড়া আমরা যারা আদালত থেকে জামিনে এসে বাড়ীতে উঠতে পারছি না আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বাড়ির সীমানাকে কেন্দ্র করে দুই পরে মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে আক্তার হোসেন গুরুতর আহত হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। পরবর্তীতে এ ঘটনায় নান্দাইল মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।