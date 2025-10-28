ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকালে ময়মনসিংহ-৯ নান্দাইল আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী ও ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সম্মানিত সদস্য এমডি মামুন বিন আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে নান্দাইল নতুন বাজার চন্ডীপাশা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ থেকে একটি বিশাল র্যালী শুরু করে উপজেলা পরিষদ চত্বর প্রদক্ষিণ শেষে এক আলোচনা সভায় এসে মিলিত হয়।
এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় এমডি মামুন বিন আব্দুল মান্নান বলেন, “যুবদল হচ্ছে বিএনপির প্রাণশক্তি দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রামে, ও ত্রীয়দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন। এসময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা থেকে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গ সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ জনগণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে র্যালীতে অংশ গ্রহন করেন।