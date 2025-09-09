নান্দাইলে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত-ওসির মতবিনিময়

ময়মনসিংহের নান্দাইলে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে নান্দাইল মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ( ৯ সেপ্টেম্বর ) বিকালে নান্দাইল মডেল থানা কার্যালয়ে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ,র সভাপতিত্বে ও এসআই সম্ভ্রাজ এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন নবাগত অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ।
এ সময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন পুলিশ এবং সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক তাই আপনারা আমাকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন আমি ব্যবস্থা নিব।এছাড়াও নান্দাইলে পুলিশের কার্যক্রমকে জনগণের মাঝে মডেল কার্যক্রম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
এ ছাড়াও উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক হানান মাহমুদ,এনামুল হক বাবুল, জালাল মন্ডল, রমেশ কুমার পার্থ,প্রবল মজুমদার, আহসান কাদের মাহমুদ,মোখলেছুর রহমান,সারোয়ার জাহান রাজীব,রফিকুল ইসলাম মোড়ল,আকরাম হোসেন,মোশাররফ হোসেন,শফিকুল আলম জুয়েল সহ প্রমুখ।
এ সময় উক্ত মতবিনিময় সভায় নান্দাইলে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।