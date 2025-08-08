নান্দাইলে সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) গাংগাইল ইউনিয়নে সুন্দাইল উক্ত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে যুবদল নেতা জাহিদ খানের সভাপতিত্বে ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হেলাল উদ্দিন মাস্টারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপি সদস্য আবুল কালাম আজাদ,এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়া উদ্দিন শাহিন, উপজেলা বিএনপি নেতা আলী আসলাম ভূঞা, পৌরসভা বিএনপির সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামরুজ্জামান খোকন, উপজেলা যুবদল নেতা জহিরুল হক জহির, যুবদল নেতা মোবারক হোসেন উজ্জ্বল, আবু হুরাইরা আকন্দ, পৌর যুদর নেতা শফিকুর রহমান সুমন, ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ফখরুল ইসলাম, উপজেলা মহিলাদল নেত্রী তাহমিনা আক্তার রিপা, ছাত্রদল নেতা শাহজাহান ভূইয়া মানিক সহ প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর আত্মার মাগফিরাত কামনায় ও ময়মনসিংহ জেলা উত্তর বিএনপির সদস্য সদস্য নাসের খান চৌধুরীর সুস্বাস্থ্য কামনা বিশেষ মোনাজাত করা হয়।মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া।