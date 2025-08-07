নান্দাইলে সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

নান্দাইল প্রতিনিধি,ঢাকাপ্রতিদিন : ময়মনসিংহের নান্দাইলে চন্ডীপাশা ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক, ৪বারের সাবেক সংসদ সদস্য বরেণ্য রাজনীতিবিদ বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৬ই আগস্ট)বারুইগ্রাম চৌরাস্তা বাজারে উক্ত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়,এ উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে চন্ডীপাশা ইউনিয়ন বিএনপি,র সাবেক সভাপতি আবুল হাসেমে ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবদল নেতা মাহমুদুল হাসান আরিফ ও শাহজাহান কবিরের যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে মরহুমের কর্মবহুল জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য আবুল কালাম আজাদ, এসময় বিশেষ অতিথি হিসবেনে স্মৃতিচারণ করেন ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য একেএম মাসুম খান, উপজেলা বিএনপি,র সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান মাস্টার, উপজেলা বিএনপি নেতা জিয়া উদ্দিন শাহিন, পৌরসভা বিএনপি,র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান সাজু, সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামরুজ্জামান খোকন, উপজেলা মহিলাদল নেত্রী তাহমিনা আক্তার রিপা, উপজেলা যুবদল নেতা জহিরুল হক জহির, আবু হুরাইরা,মোবারক হোসেন উজ্জ্বল,মোজাম্মেল হক সুমন সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভায় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর