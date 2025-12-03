নান্দাইলে সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ের সহযোগী সংস্থা সেবা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৩০ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ৬০ টি ছাগী বিতরণ করা হয়েছে।বুধবার (৩ রা ডিসেম্বর)সেবা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে উক্ত ছাগল বিতরন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানে এ সময় সেবা ফাউন্ডেশনর নির্বাহী পরিচালক ইউসুফ আকন্দ মজিবুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রশাসক ফাতেমা জান্নাত,বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মিজানুল ইসলাম আকন্দ,নান্দাইল এপি ম্যানেজার সাগর জন কস্তা, সেবাবুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়াউর রহমান আকন্দ সহ প্রমুখ।
এ সময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপকারভোগী সহ সাংবাদিকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।