বৃহস্পতিবার, ২১ অগাস্ট ২০২৫, ০৫:৫৫ পূর্বাহ্ন
/ ময়মনসিংহ

নান্দাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী

রফিকুল ইসলাম, নান্দাইল (ময়মনসিংহ)
বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫, ১১:০৩ অপরাহ্ন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নান্দাইল উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকালে উপজেলার মাজার বাস স্ট্যান্ড উৎসব মুখর পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের হয় র‌্যালীটি ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভায় এসে মিলিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহ্বায়ক আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাহমুদুল হাসান আরিফের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহ্বায়ক মোহাম্মদ নুরুল হক,এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন যুবদল নেতা জহিরুল হক, মোবারক হোসেন উজ্জ্বল,ছাত্রদল নেতা শাহজাহান ভূঁইয়া মানিক,আসাদুজ্জামান খান ইবাদ সহ প্রমুখ।

এ সময় উক্ত অনুষ্ঠানে ১৩টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


