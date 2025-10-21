আজ মঙ্গলবার (২১অক্টোবর) বিকাল ৫ ঘটিকার সময় উপজেলার হেমগঞ্জ বাজারে ও নান্দাইল ইউনিয়নের আয়োজনে উক্ত জনসভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উক্ত জনসভায় উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাকের পার্টির সেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজা,বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ জেলা জাকের পার্টির সহসভাপতি এখলাছ উদ্দীন, ময়মনসিংহ জেলা জাকের পার্টির দপ্তর সম্পাদক ও নান্দাইল আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী শফিকুল ইসলাম ঠাকুর ,শফিকুল আলম , এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা জাকের পার্টির সাধারন সম্পাদক রমজান আলী,নান্দাইল উপজেলা সাধারন সম্পাদক বাবুল মিয়া, ময়মনসিংহ বিভাগের ছাত্রী ফ্রন্টের সম্পাদিকা মারুফা আক্তার,নান্দাইল উপজেলা জাকের পার্টির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আসন আলী,ময়মনসিংহ যুব ফ্রন্টের সভাপতি আবুল হোসেন,ময়মনসিংহ জেলা জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সহসভাপতি অহিদুজ্জামান,নান্দাইল জাকের পার্টির ছাত্রী ফ্রন্টের সভাপতি সুফিয়া, সম্পাদিকা রোকসানা আক্তার সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত অনুষ্ঠানে জাকের পার্টির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ জাকেরান আশেকান উপস্থিত ছিলেন।