নান্দাইল উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের সামাজিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত 

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের সামাজিক মিলন মেলা আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) বাহাদুরপুর আমতলা গ্রামীণ টাওয়ার সংলগ্ন অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উক্ত মিলন মেলায় বিশিষ্ট সমাজ সেবক আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে ও ডাঃ এনামুল হকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবক জুয়েল মিয়া,আবুল খায়ের, মোস্তফা,রবিউল হোসেন সরকার লিটন,সাগর মিয়া সহ প্রমুখ।
এসময় বক্তারা ও এলাকাবাসী অঙ্গীকারবদ্ধ হোন একে অপরের পাশে থাকবো সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব, এবং একে অপরকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করব। এ সময় অত্র এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার কর্মজীবীর ছোট বড় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।