নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা জান্নাতের কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, প্রশাসনিক ভবন সম্মেলন কক্ষে উক্ত পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে এসময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা জান্নাত, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)রেবেকা সুলতানা ডলি,সিনিয়র সাংবাদিক হান্নান মাহমুদ,এনামুল হক বাবুল,এবি সিদ্দিক খসরু,মাহবুবুর রহমান বাবুল,প্রবল মজুমদার, রফিকুল ইসলাম খোকন,সারোয়ার জাহান রাজীব,বিল্লাল মিয়া,মোখলেছুর রহমান,জালাল মন্ডল,শামসুজ্জামান বাবুল,শাহজাহান ফকির,তৌহিদুল ইসলাম সরকার সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।