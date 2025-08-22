নান্দাইল উপজেলা বিএনপি  ও পৌর শাখার দলীয় কার্যালয় শুভ উদ্বোধন

শুক্রবার(২২ আগস্ট) বিকেলে নতুন বাজার কলেজ গেইট সংলগ্ন আব্দুল ওয়াদুদ কমপ্লেক্সে উক্ত কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন বিএনপি নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আনোয়ারুল মোমেন।
এ উপলক্ষে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নান্দাইল উপজেলা বিএনপি যুগ্ন সম্পাদক ওমর ফারুক নোমানীর সভাপতিত্বে ও ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপি সদস্য আবু তাহের সিদ্দিক এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কৃষকদল নেতা কামরুজ্জামান খান গেনু,গোলাফ মিয়া সহ প্রমুখ।আলোচনা সভা শেষে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা ও পৌরসভা দলীয় কার্যালয় শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।
এ সময় ১৩ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা থেকে বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।