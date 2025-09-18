নান্দাইল পৌর-পার্ক এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পৌর-প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ২ ঘটিকার সময় নান্দাইল মডেল থানা সংলগ্ন পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে উক্ত পৌর পার্ক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
এ সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ইউএনও সারমিনা সাত্তার বলেন, “নান্দাইল পৌরবাসী দীর্ঘদিন ধরে একটি বিনোদন কেন্দ্রের প্রত্যাশায় ছিলেন,এ পার্ক নির্মাণ হলে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ,নান্দাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি এনামুল হক বাবুল,সিনিয়র সাংবাদিক ইলিয়াস উদ্দীন ফকির রঞ্জু, শামছ-ই তাবরীজ রায়হান সহ প্রমুখ। এছাড়াও পৌরসভার সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।