নারায়ণগঞ্জে জামায়াত নেতাকে টাকা সহ পুলিশে সোপর্দ করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ইকবাল হোসেন ভূঁইয়ার পক্ষে ভোট কেনার অভিযোগে আসাদুজ্জামান (৫৫) নামে এক জামায়াত কর্মীকে ২০ হাজার টাকাসহ আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।
তবে আটক জামায়াত নেতার দাবী, তিনি কোন ভোট কেনার জন্য আসেননি। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কারণে তার ওপর হামলা করে।মূল ঘটনা আড়াল করতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের দড়িকান্দি এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে ঘটনাস্থলে বিজিবি, পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা কার্যালয়ে নিয়ে যান।
আটককৃত আসাদুজ্জামান (৫৫) দড়িকান্দি উত্তর জাইদেরগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে।
সনমান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম জানান, সনমান্দি ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি নাছিরউদ্দিনের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোট কেনার সময় হাতেনাতে আসাদুজ্জামানকে আটক করা হয়।