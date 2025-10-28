বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০৪ পূর্বাহ্ন
/ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে বিএনপি নেতা লাঞ্ছিত

মাহফুজ জাহিদ
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫, ১০:৪১ অপরাহ্ন

নারায়ণগঞ্জ শহরের চানমারি এলাকায় মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়ন ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে শ্রমিকদের তোপের মুখে পড়েছেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু। এ সময় টিপুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষুব্ধ কর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে নগরীর চানমারি এলাকায় মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে অনুসারীদের নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যান টিপু।
শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে ঘিরে মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়নের দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। টিপু-সমর্থিত গ্রুপটি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন দাবী করে। এ ঘটনায় শ্রমিক ইউনিয়নের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিরোধ মীমাংসার জন্য যান টিপু। এ সময় নির্বাচন পেছানোর বিষয়টি সামনে এলে সাধারণ শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।একপর্যায়ে টিপুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে বের করে দেন তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর বিএনপি’র সদস্য সচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু জানান, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এগুলো মোটেই সত্য নয়। আমি নারায়ণগঞ্জ মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা। সেখানে শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি নিয়ে কিছু শ্রমিক দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নির্বাচন দাবি করে। এটা নিয়ে শ্রমিকের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে।খবর পেয়ে আমি তাৎক্ষণিক ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়ে তাদের উত্তেজনা থামিয়ে দেই। সকলের সাথে কথা বলে সমাধান করে দেই। জাতীয় নির্বাচনের পর ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।
তিনি আরও বলেন,বিগত ফ্যাসিস্ট আ.লীগের সন্ত্রাসী আজমেরী ওসমান ও অয়ন ওসমানের কিছু প্রেতাত্মা কমিটির নাম করে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অরাজকতা করতে চায়।

আমার উপস্থিতিতে বিষয়টি সমাধানের কারণে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এতে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে।ঘটনাটি ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে টিপু বলেন, সন্ত্রাসী আজমেরী ওসমান ও অয়ন ওসমানের কিছু প্রেতাত্মা ও আমার সাথে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে নাঃগঞ্জ-৫ আসনে মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের কিছু লোক প্রতিযোগিতায় না পেরে তারা ওসমানদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে আমাকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্য এগুলো করছে। সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তারা আমাকে হেয়-প্রতিপন্ন করতে চায়।


