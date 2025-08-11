নারায়ণগঞ্জে নাতিন জামাইয়ের লাঠির আঘাতে প্রাণ গেল দাদি শাশুড়ির

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে ঝগড়া থামাতে গিয়ে নাতিন জামাইয়ের লাঠির আঘাতে জোবাইদা বেগম(৭২) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার সকাল ১০ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত জোবাইদা বেগম বন্দরের কলাগাছিয়া ইউনিয়নের বুরুমদী গ্রামের মৃত নুরুদ্দিনের স্ত্রী।
নিহত জোবাইদার দেবরের ছেলে নজরুল ইসলাম জানান, শনিবার নাতিন রিফাতের সঙ্গে তার স্ত্রীর পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয়। চাচি জোবাইদার ঝগড়া থামাতে যান। এ সময় নাতিন জামাই রিফাতের লাঠির আঘাত মাথায় লেগে আহত হন চাচি। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এ ব্যাপারে বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী জানান, রিফাতের(২৮) সঙ্গে তার স্ত্রীর কলহ শুরু হলে তা থামাতে যান দাদি শাশুড়ি জোবাইদা বেগম। এক পর্যায়ে মাথায়