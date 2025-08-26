নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় ১ জনের মৃত্যুদন্ড,২ জনের যাবজ্জীবন সাজা

নারায়গণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার একটি হত্যা মামলায় এক আসামির মৃত্যুদণ্ড ও আরও দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে টিস্যু বিক্রেতা বেলাল হোসেন হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. আমিনুল হক।
রায়ে বিচারক আসামিদের ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও দিয়েছেন বলে জানান এ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম।
এ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মো. নাদির ওরফে নাছির (৩৫) সিদ্ধিরগঞ্জের বাগপাড়া এলাকার মো. সাহাবুদ্দিনের ছেলে; এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা মো. মানিক মিয়া (৪১) মৌচাক এলাকার মৃত ইব্রাহীম খলিলের ছেলে ও মোহন সানারপাড় এলাকার মোশারফ হোসেনের (২৫)।
রায় ঘোষণার সময় মোহন এজলাসে উপস্থিত ছিলেন। অপর দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানান আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান।
নিহত বেলাল কুমিল্লার নাঙ্গলকোট এলাকার প্রয়াত আব্দুর রশিদের ছেলে। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং সেখানে খাবার হোটেলে টিস্যু বিক্রি করতেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নজরুল ইসলাম মাসুম বলেন, ২০২২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে সানারপাড় এলাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হন বেলাল। ওই সময় তার কাছ থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে বেলাল বাধা দেন। তখন ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয় বেলালের।
এ ঘটনায় তার ভগ্নিপতি মো. কাজী জাহিদ অজ্ঞাত আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তের পর তিনজন আসামিকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় বলে জানান পুলিশ পরিদর্শক কাইউম।