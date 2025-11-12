নারায়ণগঞ্জে ৩৬ ঘন্টায় আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গত ৩৬ ঘণ্টায় দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের গ্রেফতারের বিষয় নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী।
তিনি বলেন, ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিল গ্রেফতাররা। এদের মধ্যে আড়াইহাজার থেকে গ্রেফতার ৮ জন পেট্রোল, ককটেল, টায়ার, গ্যাসলাইট ও লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সরকারি স্থাপনা ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরে তাদের হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হই।
অন্যান্যরা নাশকতা পরিকল্পনা করার পাশাপাশি অনেককেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এদিকে আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচিকে ঘিরে যেনো কোনো বিশৃঙ্খলার ঘটনা না ঘটে তাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সহ জেলার বিভিন্ন সড়কে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সন্দেহজনক ব্যাক্তিদের তল্লাশি করা হচ্ছে।
মানুষের জানমাল নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বোচ্চ তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী।