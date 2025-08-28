শুক্রবার, ২৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২:০৪ পূর্বাহ্ন
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বাজেট ঘোষণা, বাড়েনি কোন কর

মাহফুজ জাহিদ, নারায়ণগঞ্জ
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৫, ৯:৫৪ অপরাহ্ন

কোনরূপ কর বৃদ্ধি না করে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য ৭৭৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১১টায় নগরভবন অডিটরিয়ামে নাসিক প্রশাসক এএইচএম কামরুজ্জামান এ বাজেট ঘোষণা করেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ৭৭৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৮ টাকা আয় এবং মোট ৬৭৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৩৮ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। বছর শেষে ঘোষিত বাজেটে ৯৬ কোটি ৪০ লক্ষ ২১ হাজার ১৯ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। অবকাঠামো উন্নয়ন তথা রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, ক্রীড়া উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, মশক নিধন ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যানজট নিরসন, সড়ক বাতির উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি ত্রাণ এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর নাগরিক সুবিধাদি ও সেবার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় নাসিক বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকরণে ২০ কিলোমটিার পানির সঞ্চালন পাইপলাইন ও ৩০০ কিলোমিটার বিতরণ পানির পাইপ লাইন স্থাপন, বেশকিছু ডিএমএ স্থাপন, ৩৫ হাজার সংখ্যক হোল্ডিং-এ পানি সরবরাহ লাইন ও স্মার্ট মিটার সংযোগকরণ, ৩৫ কিমি ড্রেন নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, ৫ হেক্টর ভূমিতে পার্ক, খেলার মাঠ, গণপরিসর ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণসহ নগরবাসীর স্বাস্থ্য, পরিবেশগত উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি, কমিউনিটি সংশ্লিষ্টতা, যুবসমাজের তারুণ্যের বিকাশ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে খেলার মাঠ, পার্ক নির্মাণ, গণপরিসর এবং কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নাসিক আওতাধীন খাল, পুকুর ও গণপরিসর পুনরুদ্ধারসহ সংস্কারের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আছে। খেলাধুলার মানোন্নয়নে মাঠ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বলে জানান নাসিক কর্তৃপক্ষ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য জালকুড়িতে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর ২৩৪ কোটি টাকা জমাপ্রদান করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য ঋষিপাড়া ও ইসদাইরে ৩৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ ১৬নং ওয়ার্ড সংলগ্ন নাগবাড়িতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য সাধু নাগ মহাশয় মন্দির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া মোকাবেলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গৃহীত পদক্ষেপ অবহিতকরণ সহ বাড়ি-ঘর ও আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি কোথাও যেন পানি জমে এডিস মশার বংশ বিস্তার ঘটতে না পারে সে বিষয়ে নগরবাসীকে সজাগ ও সর্তক থাকার আহবান জানান।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় শহিদদের আত্মত্যাগের স্থানে তাদের নামখচিত ৩৪টি ‘স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া শহিদদের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪টি কবর সংরক্ষণসহ উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।

সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের অনুদান প্রদান এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা করছে। এছাড়া, টিসিবি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিও) জাকির হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ, নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াসউদ্দিন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক জেলা আমীর মাঈনুদ্দিন আহমাদ, গণসংহতি আন্দোলন জেলা সমন্বায়ক তরিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মনি সুপান্ত, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট এবি সিদ্দিক, ইসলামী আন্দোলন মহানগর সভাপতি মুফতি মাসুম বিল্লাহ, আমরা নারায়ণগঞ্জবাসী সভাপতি নূর উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামী মহানগর আমীর আব্দুল জাব্বার, মহিলা পরিষদ জেলা সভাপতি রিনা আহম্মেদ প্রমুখ।


