নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ১৮ নভেম্বর বুধবার তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বরাবর লিখিত আবেদন দাখিল করেন। আবেদনপত্রে আজহারুল ইসলাম মান্নানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেন তারা।
আবেদনপত্রে নেতারা দাবি করেন, আজহারুল ইসলাম মান্নানের বিরুদ্ধে,চাঁদাবাজি,জমি দখল,
নদীপথে জোরপূর্বক টোল আদায় মামলা-মোকদ্দমায় প্রভাব খাটানো সহবালুবাণিজ্যে অনিয়ম,অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগে হস্তক্ষেপ -এসব অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে বিএনপির স্থানীয় ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও তারা অভিযোগে উল্লেখ করেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরবর্তী চার দিন মেঘনাঘাট সেতুর টোলপ্লাজা থেকে জোরপূর্বক টোল লুটের অভিযোগও আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়।
অভিযোগকারী নেতারা বলেন, আজহারুল ইসলাম মান্নান দলীয় সিনিয়র নেতাদের উদ্দেশে অশালীন বক্তব্য দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন।তাদের দাবি, এতে সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁয়ের রাজনৈতিক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নেতারা আরও অভিযোগ করেন, নিজস্ব অনিয়ম আড়াল করতে আজহারুল ইসলাম মান্নান সারাদেশের বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলেন। তার এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে দলের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এছাড়া মনোনীত প্রার্থীর কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বলেও অভিযোগ তোলা হয়।
এই প্রার্থীকে নিয়ে নির্বাচনে জয় সম্ভব নয়’ স্থানীয়দের অভিমত।
আবেদনপত্রে নেতারা উল্লেখ করেন,আজহারুল ইসলাম মান্নানকে নিয়ে কোনো অবস্থাতেই বিএনপির এই আসনে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। তারা জানান, দলের বৃহত্তর স্বার্থে স্থানীয়ভাবে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, তারা সবাই মিলে সেই প্রার্থীকে বিজয়ী করতে কাজ করবেন। অভিযোগপত্রে স্বাক্ষরকারী নেতারা হলেন, অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম,আলহাজ্ব মোঃ গিয়াস উদ্দিন -সাবেক সংসদ সদস্য, অধ্যাপক মামুন মাহমুদ -আহ্বায়ক, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি,ওয়ালিউর রহমান আপেল – সাবেক মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,খন্দকার মোঃ আবু জাফর -সাবেক সভাপতি,সোনারগাঁও উপজেলা বিএনপি,অধ্যাপক ওয়াহিদ বিন ইমতিয়াজ বকুল – সাবেক সহ-সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক দল,আল মুজাহিদ মল্লিক -প্রথম সহ-সভাপতি, সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপি।
অনুলিপি পাঠানো হয়েছে-বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ,সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা বিভাগ।