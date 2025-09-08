নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব চান ভোটাররা : আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াসউদ্দিন

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁও-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে ভোটারদের মধ্যে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ চান—বিএনপির পক্ষ থেকে এমন একজন যোগ্য, অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন পান, যিনি জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারবেন।
এ আলোচনায় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তার রয়েছে সম্মানজনক পরিচিতি। পাশাপাশি সংসদ সদস্য থাকাকালীন সোনারগাঁও ও সিদ্ধিরগঞ্জে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
স্থানীয় বিশিষ্টজনরা বলছেন, এ আসনে দীর্ঘদিন ধরে গিয়াসউদ্দিনের একটি শক্তিশালী জনভিত্তি রয়েছে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা তাকে এখনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে।
আলহাজ্ব মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন বলেন, “সোনারগাঁও ও সিদ্ধিরগঞ্জের মানুষের ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলার পাঁচটি আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকলেই বিজয় আমাদের হাতে আসবে।
নির্বাচন কমিশনের নতুন সীমানা বিন্যাসে সিদ্ধিরগঞ্জকে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে অন্তর্ভুক্ত করায় গিয়াসউদ্দিনের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সোনারগাঁও ও সিদ্ধিরগঞ্জের জনগণের সমর্থন তাকে এ আসনে অগ্রগামী অবস্থানে রেখেছে।
দলীয় সূত্র জানায়, বিএনপির কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আসনটি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় নেতাকর্মীদের বিশ্বাস, গিয়াসউদ্দিনকে মনোনয়ন দিলে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসন পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।