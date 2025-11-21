নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে আমরা মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চাই: অধ্যাপক বাচ্চু

আমরা আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন এক মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চাই—যেখানে নারী-পুরুষের কোনো বৈষম্য থাকবে না, নারীরা কোথাও হয়রানির শিকার হবে না, সবাই নিজের প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। শুক্রবার শ্রীপুরে এক নারী সমাবেশে এসব কথা বলেন অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১১টায় শ্রীপুর উপজেলা মহিলা দলের উদ্যোগে সাতখামাইর এলাকায় অনুষ্ঠিত এ নারী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী পাপিয়া সুলতানা শিলা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক বাচ্চু আরও বলেন, বিগত দেড় যুগ ধরে দেশের মানুষ নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছে। জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, দুর্নীতিতে পিষ্ট করেছে স্বৈরশাসন। উন্নয়নেও তৈরি হয়েছে ভয়াবহ বৈষম্য। এখনও শ্রীপুরের বহু এলাকা উন্নয়ন বঞ্চিত। এখনই সময় এই অবস্থা থেকে মুক্তির।
তিনি বলেন, আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ৩১ দফায় নারীসহ সব শ্রেণির মানুষের নিরাপত্তা, অধিকার ও কল্যাণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। গতকালও তারেক রহমান নিজের ফেসবুক পোস্টে নারীদের কল্যাণে নতুন পাঁচ দফা ঘোষণা দিয়েছেন। একমাত্র বিএনপিই সবসময় নারীদের উন্নয়ন ও অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব খায়রুল কবির আজাদ মণ্ডল, শ্রীপুর ইউসিসিএ’র চেয়ারম্যান এস এম মাহফুল হাসান হান্নান, গাজীপুর জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী গুলনাহার, বরমী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মাসুদ সরকার, সাবেক সভাপতি আফাজ উদ্দিন প্রধান এবং সদস্য সচিব শামীম আহমেদ।