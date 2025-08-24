নারীনেত্রী শহীদ আইভি রহমানের ২১তম প্রয়ান দিবস আজ

আজ ২৪ আগস্ট মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভানেত্রী নারীনেত্রী শহীদ বেগম আইভি রহমানের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট এই দিনে ঢাকায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় গ্রেনেড হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ২৪ আগস্ট মারা যান। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব মোঃ জিল্লুর রহমানের সহধর্মিনী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি)’র সাবেক সভাপতি ও দেশত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী আলহাজ্ব নাজমুল হাসান পাপনের মাতা।
এদিকে দিবসটি উপলক্ষে অন্যন্য বারে প্রতিবছর তাঁর নিজ জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সাংগঠনিক ও পারিবারিকভাবে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও, জুলাল-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে তেমন কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে , আইভি রহমান ১৯৪৪ সালের ৭ জুলাই ভৈরব শহরের চন্ডিবের এলাকার এক সভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম জেবুন্নেছা আইভি। ১৯৫৮ সালের ২৭ জুন নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ভৈরবের কৃতী সন্তান (প্রয়াত রাষ্ট্রপতি) জিল্লুর রহমানের সাথে বিয়ে হয়। এরপর থেকে নামের সাথে “রহমান” যুক্ত হয়। তাঁর বাবা জালাল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। মা হাসিনা বেগম ছিলেন গৃহিনী। ৮ বোন ৪ ভাইয়ের মধ্য আইভি রহমান ছিলেন ৫ম। তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা বাজার স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
তিনি ১৯৬৯ সালে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ পরীক্ষার্থী ছিলেন।
আইভি রহমান তাঁর জীবনব্যাপী রাজনীতি ও সমাজসেবার মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের বিশেষ করে পশ্চাৎপদ নারী সমাজের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও সংগ্রামকে মহিমান্বিত করে গেছেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ এর ৭ মার্চের পর সৈয়েদা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁর ইন্দিরা রোডস্থ বাসভবনে রাইফেল চালনা ও ফাস্ট এইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বেগম বদরুন্নেছা ও সৈয়দা সাজেদা চেীধুরীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে স্থাপিত ক্যাম্পগুলোতে খাবার, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রায়ই কথিকা পড়তেন। তিনি নারী জাগরণে রেখে গেছেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। তিনি ১৯৭২-১৯৭৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা এবং ১৯৭৬-২০০৩ পর্যন্ত সহ-সভানেত্রী এবং ২০০৪ সালে সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আগস্ট ১৯৯৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫, ১৯৮২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া
মুক্তিযুদ্ধ এবং সমাজসেবায় অনন্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখার জন্য তিনি স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন এই মহিয়সী নারী নেত্রী।