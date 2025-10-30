নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে উদ্যোগ-গ্রাম থেকেই শুরু হোক: শ্রীপুরে গ্রাম্য বৈঠক

‘নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে শুরু হোক গ্রাম থেকেই’-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গাজীপুরের শ্রীপুরে এক গ্রাম্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রীপুর পৌরসভার ওয়াদ্দা দিঘি এলাকায় আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী মুহাম্মাদ আক্তারুল আলম মাষ্টার।
বক্তব্যে মুহাম্মাদ আক্তারুল আলম মাষ্টার বলেন, নারীর উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি হতে হবে গ্রামের নারী সমাজ। তাই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নারীদের এগিয়ে নিতে হলে গ্রাম থেকেই উদ্যোগ শুরু করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহজাহান শাজা। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পলাশ, তেলিহাটি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন সরকার এবং পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন।
বৈঠকে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মী ছাড়াও স্থানীয় নারী-পুরুষ ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন মানেই সমাজের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন। তাই নারীকে পিছিয়ে রাখলে উন্নয়ন টেকসই হবে না।