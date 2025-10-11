নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নই হবে আগামীর বাংলাদেশের শক্তি: ব্যারিস্টার মীর হেলাল

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনের রাজনীতিতে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে বিএনপির নারী সমাবেশকে ঘিরে। আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মহিলা দলের উদ্যোগে আয়োজিত “নারীর মর্যাদা ও রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কার” শীর্ষক এক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর হেলাল।
তিনি বলেন, “বাংলাদেশের আগামীর শক্তি হবে নারী সমাজ। তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন ছাড়া একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কল্পনাই করা যায় না। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা দিয়েছেন, সেটিই নতুন বাংলাদেশ গঠনের বাস্তব ভিত্তি।”
ব্যারিস্টার হেলাল আরও বলেন, “দেশের মা-বোনেরাই বিএনপির প্রকৃত ভোটব্যাংক। তারা শুধু সমর্থক নন, তারা পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তাই নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বিএনপি কাজ করছে।”
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি সেলিনা আক্তার, এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রোজিনা বেগম। বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারণে নারী উন্নয়ন মুখে বলা হলেও বাস্তবে নারীরা বঞ্চিত ও অবহেলিত। অন্যদিকে বিএনপি নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে আনতে চায়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মো. আবদুল হান্নান, যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম, ও ইউনিয়ন মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে নারীরা একযোগে তারেক রহমানের প্রস্তাবিত “রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা” বাস্তবায়নের দাবিতে শপথ গ্রহণ করেন।
ব্যারিস্টার মীর হেলাল বলেন, “আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে নারী-পুরুষ সমানভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, আর গণতন্ত্র ফিরে আসবে। নারীই হবে আগামীর বাংলাদেশ গঠনের প্রধান চালিকা শক্তি।”