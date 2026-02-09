নারী জাতীর সম্মান রক্ষায় ধানের শীষে ভোট দিন: মীর শাহে আলম

বগুড়া-২ শিবগঞ্জ আসনের উথলী এলাকায় ধানের শীষ মার্কার বিশাল মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে অন্তত তিন হাজার হিন্দু-মুসলিম নারী অংশগ্রহণ করেন, যা পুরো এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টায় উথলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ধানের শীষ মার্কার এমপি প্রার্থী মীর শাহে আলম।
বক্তব্যে তিনি বলেন, কর্মজীবী নারীদের যারা নিকৃষ্ট ভাষায় অপমান করে, তাদের বর্জন করে সবাই ধানের শীষে ভোট দিন। তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে নারীরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাবে, ইনশাআল্লাহ।
এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন মীর শাহে আলমের সহধর্মিণী মীর লাবনী আকতার, বড় ছেলে মীর শাকরুল আলম সীমান্ত, পুত্রবধূ মীর ফারিয়া তাবাসসুম, ছোট ছেলে মীর দীগন্ত এবং কন্যা মীর সামারা সুনাত।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এসএম তাজুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির কোষাধ্যক্ষ ফজলার রহমান জয় এবং উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান।