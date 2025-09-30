নাসিরনগরে পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন বিএনপি নেতা

ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় বিভিন্ন পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন বিএনপির নেতা শফিকুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (৩০ শে সেপ্টেম্বর) ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগরে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম।
শফিকুল ইসলাম উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন এবং সুষ্ঠুভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন।
স্থানীয় নেতাকর্মীরাও তার সঙ্গে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।