নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে উৎসব মুখর পরিবেশে দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে । ৩ আগষ্ট (বুধবার) দিবসটি পালন উপলক্ষে সকাল থেকেই বর্নিল সাজ-সেজে নাচ-গান করে খন্ড খন্ড মিছিল এসে জড়ো হয় নাসিরনগর সরকারী কলেজ গেইটের চেয়ারম্যান মার্কেটের সামনে।
মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে উঠে পুরো এলাকা। বেলা ১টার দিকে চেয়ারম্যান মার্কেট থেকে হাজার হাজার লোক উপজেলা বিএনপির সভাপতি এমএ হান্নানের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে সমাবেশ করে নাসিরনগর উপজেলা সদরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি ইব্রাহিম ভুইয়া রেনু এর সভাপতিত্বে এবং যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক ইয়াছিন পাঠানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এমএ হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি মো: কাদির মিয়া ,উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মো: আজিজুর রহমান চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি একেএম খালেদ,নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারন সম্পা্দক মো: মাহে আলম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আজদু মিয়া, উপজেলা বিএনপির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিনহাজুল কবির ভূইয়া মিটু।
এছাড়াও সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সৈয়দ আবু সারোয়ার, সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল হক, কুন্ডা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান, বুড়িশ্বর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিল্লাল চৌধুরী,গুনিয়াউক ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজী তিতন আলী, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক জামাল আহমেদ, সদস্য সচিব (ভারপ্রাপ্ত) মাসুদ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম, যুগ্ম-আহবায়ক ইকবাল হাসান, এম এ বাক্কি, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মামুন মিয়া, সদস্য সচিব আশিকুর রহমান চৌধুরী পনি, যুগ্ম-আহবায়ক শরিফুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক ইয়াছিন মাহমুদ, সদস্য সচিব খাইরুল বাশার রনি, শ্রমিক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমরান মিয়া, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক তাজমহল বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।