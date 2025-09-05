নাসিরনগরে বিস্ফোরক মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা নাশকতা মামলায় হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি এবং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) রাত ১১ টার দিকে নাসিরনগর থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করেছে।
জানা যায়, ২০২৪ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সময় বিস্ফোরক সংক্রান্ত ঘটনায় উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক(বর্তমানে বহিষ্কৃত) শাহ আলম পাঠান বাদী হয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আদালতে ১১৮ জনকে আসামি করে দায়ের করা মামলার ৩১ নং এজাহারভুক্ত আসামি মোঃ ফারুক মিয়া। বিস্ফোরণ মামলা ছাড়াও ফারুক মিয়ার বিরুদ্ধে মাজারে টাকা আত্মসাৎ, মন্দির ভাঙ্গা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জামাল মিয়া জানান, ফারুক মিয়া বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত, আওয়ামীলীগের আমলে সে বিএনপির নেতা কর্মীদের নামে মামলা হামলা দিয়ে হয়রানি করেছে।
হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজী তিতন আলী ফকির জানান, ফারুক চেয়ারম্যান ফ্যাসিস্টের আমলে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তার নিজস্ব বাহিনী ছিল যা দ্বারা বিভিন্ন অপকর্ম করতো, তার গ্রেপ্তারে এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে।
নাসিরনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।