নিউইয়র্কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর হামলার প্রতিবাদে আনোয়ারায় বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন

নিউইয়র্কে দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গাফিলতির জবাব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে এবং পতিত স্বৈরাচারের বিচারের দাবিতে আনোয়ারায় বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার(২৪ সেপ্টেম্বর ) বিকালে জাতীয় নাগরিক পার্টি, জাতীয় যুবশক্তি আনোয়ারা উপজেলা শাখার উদ্যোগে মিছিলটি কালাবিবি দীঘি মোড় হতে শুরু হয়ে চাতুরী চৌমুহনী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে । পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির নেতা দেলোয়ার,এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এনসিপির সংগঠক আকাশ নূর, এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শ্রমিক সংঘের নেতা তানভীর ও সাজ্জাদ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা শ্রমিক সংঘের নেতা আহমদ নূর, শাকিল; উপজেলা যুবশক্তির নেতা স্বপ্নীল, রিয়াজ, লাভলু, বোরহান, মনির, আরমান,বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আনোয়ারা উপজেলা নেতা শাহরিয়ার, রাফসান, আকিব প্রমুখ।
বক্তারা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান।