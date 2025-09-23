নিখোঁজের তিনদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বলভদ্র নদী থেকে মাহমুদুল হাসান বিশাল (২২) নামে এক তরুণের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে গত শনিবার রাতে ঘর থেকে বের হওয়ার পর তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
নিহত মাহমুদুল হাসান বিশাল ফান্দাউক গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। বিশাল রাজধানী ঢাকার সিদ্বেশরী কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার রাত ৮ টার দিকে বিশাল ওষুধ আনতে ঘর থেকে বের হয়। এরপর থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সর্বশেষ সোমবার দুপুরে তার মরদেহ বলভদ্র নদীতে ভেসে উঠতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।
নাসিরনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তানভীর আহমেদ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।নিখোঁজের ৩ দিন পর নদীতে ভেসে উঠে কলেজ ছাত্রের লাশ
এম এ মামুন নাসিরনগর প্রতিনিধি, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
