নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পর নিজ জমি থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে নাসিরনগর উপজেলার দাঁতমন্ডল গ্রামের ফসলি জমিতে এলাকাবাসী মরদেহ দেখতে পেয়ে থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টার দিকে দিকে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। লাশ উদ্ধারের পর নিখোঁজ মিন্নত আলীর পরিবারের লোকজন নিশ্চিত করেন যে, উদ্ধারকৃত লাশটি মিন্নত আলীর লাশ। নিহত মিন্নত আলী উপজেলার সদর ইউনিয়নের দাঁতমন্ডল গ্রামের মৃত মুকসুদ আলীর ছেলে।
মিন্নত আলীর ভাতিজা বলেন, আমার চাচা গত রবিবার থেকে নিখোঁজ। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে উপজেলায় মাইকিং করিয়েছে কিন্তু তারপরও খোঁজ পায়নি। পরে মঙ্গলবার থানায় গিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছিলাম।
নাসিরনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত তানভীর আহমদ জানান, প্রাথমিকভাবে লাশের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। কঙ্কালের সাথে ভিকটিমের পরিহিত লুঙ্গি পাওয়া গেছে, জামা পাওয়া গেছে, আবার নিজের জমি থেকেই তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার পরও আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ডিএনএ স্যাম্পলের প্রোফাইলও করে রাখবো।