নিম্নচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ফলে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে গুঁড়ি গুঁড়ি থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে।
উত্তাল হয়ে উঠেছে কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর। ছোট বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে। বৃষ্টির মধ্যে কাজে বের হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন সব শ্রেণির মানুষ। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীরা।
পটুয়াখালী জেলা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, নিম্নচাপটি মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ৬টায় পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল নাগাদ দক্ষিণ উড়িষ্যা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় এলাকা দিয়ে যে কোনো সময় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
নিম্নচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীতে বৃষ্টি হচ্ছে
এ কারণে দেশের চারটি সমুদ্র বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পাশাপাশি মাছধরা ট্রলার সমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
এদিকে, ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার শঙ্কায় মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত পটুয়াখালীসহ দেশের নদী বন্দরগুলোতে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অফিস।
পটুয়াখালী জেলা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবা সুখী বলেন, “নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। উপকূলে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।”
ঢাকাপ্রতিদিন /এআর