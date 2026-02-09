নির্বাচনের মাধ্যমেও দেশ ও সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়-ইঞ্জিনিয়ার শামীম

ঢাকা প্রতিদিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও সমাজ সেবক ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন শামীম বলেন, আমরা আজ একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষী, সামনে নির্বাচন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নির্বাচনের মাধ্যমেও দেশ ও সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়।
বাংলার ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন হয়েছিল১৯৩৭ সালে। “Government of India Act 1935”-এর অধীনে ব্রিটিশ আমলে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সেই সময় বাংলার জমির মালিক ছিল জমিদাররা, আর কৃষকেরা ছিল প্রজা। কৃষক যা উৎপাদন করত, তার প্রায় ৯০ শতাংশ জোর করে নিয়ে যেত জমিদাররা। সেই অর্থে তারা কলকাতায় বিলাসী জীবন যাপন করত। অত্যাচারের কোনো সীমা ছিল না। কৃষকদের শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না।
১৯৩৭ সালের সেই নির্বাচনে মূল দল ছিল কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ। কিন্তু শেরে বাংলা এ. কে. ফজললু হক গঠন করেন নতুন দল—কৃষক প্রজা পার্টি। তিনি ঘোষণা করেন, জয়ী হলে জমিদারি প্রথা ভেঙে দেবেন। জনগণ তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন। তিনি হন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। কৃষকেরা হয় জমির মালিক, তাদের ঘরে ওঠে শতভাগ ফসল।
এটাই ছিল আমাদের প্রথম স্বাধীনতা,সেই স্বাধীনতার স্থপতি শেরে বাংলা।
এই পরিবর্তনের ফলেই কৃষকের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তিনি বলেন, আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার নুরুউদ্দিন ১৯৬২ সালে গণপূর্ত প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ছিলেন।
১৯৫৭ সালে এম.এন. হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে বুয়েটে ভর্তি হয়ে প্রথম ব্যাচে ১৯৬২ সালে ইঞ্জিনিয়ার হন।
২৫মে, আমার অতীত জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক স্মৃতির দিন।ওইদিন বিকেলের শেষ দিকে , ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যায় আমাদের জীপ, নিহত হন বাবা,সালটা ১৯৮১। আমার পাশে বসে কিছু না বলে বিদায় নেন, তখন বাবার বয়স ৪৬, সবকিছুর শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের সেই ভোটাধিকারের জন্য।
এখন আমি ২০২৬-এ আসতে চাই। আজকের বাস্তবতায় কৃষকের অবস্থা কী?
এ বছর যারা আমন ধান চাষ করেছেন, তাদের প্রতি মণ উৎপাদন খরচ পড়েছে ১৩০০ থেকে ১৪০০ টাকা। অথচ বাজারে ধানের দাম মাত্র ১২০০ টাকা।যিনি এই হিসাব দিলেন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কৃষকের লাভ কোথায়?তিনি বললেন, “বিছেলিটাই লাভ।”
অর্থাৎ কৃষকের হাতে থাকছে শুধু খড় ধান নয়।
আজ আমাদের কৃষকেরা জমিদারি আমলের চেয়েও বেশি শোষিত। আগে জমিদারি আমলে করের নামে অর্থ নেওয়া হত, এখন সার, বীজ, ডিজেল, বিদ্যুৎ ও ওষুধের অতিরিক্ত দামের মাধ্যমে কৃষকের পুরো ফসল লটু করা হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের চেয়েও আজ তাদের অবস্থা বেশি খারাপ। এর ওপর সরকারি অফিসে ঘুষ, হাসপাতালে দালাল,সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা মাদকের, যুবসমাজের প্রায় অর্ধেক আজ মাদকাসক্ত।
এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে অসৎ রাজনীতিবিদ,আমলা,বিচারক ও ব্যবসায়ী।
এর থেকে মুক্তির উপায় কী?
মূল সমস্যা একটাই দুর্নীতি। দুর্নীতি যদি ওপরে ঠিক করা যায়, তাহলে নিচে টিকে থাকা কঠিন। সবার আগে মাথা ঠিক করতে হবে অর্থাৎ নেতাকে ঠিক হতে হবে ।
আজ আবার ভোট এসেছে । কৃষক ও শ্রমিক মিলে ৮০ শতাংশ ভোটের,মানে তারাই ৮০ শতাংশ ক্ষমতার মালিক। ভোট একটি পবিত্র আমানত,এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে । এমন নেতাকে নির্বাচিত করতে হবে যিনি দূর্নীতি করবে না এবং করতেও দেবে না, তাহলেই ১৯৩৭ সালের মত আবার শোষণের ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া সম্ভব হবে।
আমি আশা করি , আপনারা এই পবিত্র আমানতের খেয়ানত করবেন না। সঠিক বিচার-বিবেচনা করে ভোট দেবেন। ভয় পাবেন না। ভোটের দিন কোনো সন্ত্রাসী যেন আপনাকে ভয় দেখিয়ে বিরত করতে না পারে ।
আমি স্মরণ করছি শহীদ আবরারের কথা—আমাদের কুমারখালির সন্তান, বুয়েটের শেরে বাংলা হলের আমার ছোট ভাই ও আমাদের সেই সন্তানদের যারা ২৪এ জীবন দিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন, এখন আর ভয় নেই আমরা কাউকে ভয় করব না।
দুর্নীতি,সন্ত্রাস,চাঁদাবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে সৎ ও যোগ্য মানুষের দলের পক্ষে আপনার মূল্যবান ভোট দিন।
সবশেষে আল্লাহর দরবারে দোয়া করি — আল্লাহ যেন আমাদের ওপর রহম করেন,সৎ লোকেরর শাসন কায়েম করেন,তাঁর রহমত ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে হেফাজত করুন।
আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।