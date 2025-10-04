নির্বাহী পরিষদের সভায় ১০ দফা দাবী বিএফইউজে’র

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর নির্বাহী পরিষদের সভায় অবিলম্বে নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন এবং দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনসহ সাংবাদিকদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে গাজীপুরে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির এই সভায় আরও দাবি জানানো হয় সাংবাদিক সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন, সাংবাদিকদের সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি নির্ধারণ, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি ও অন্যান্য সাংবাদিক হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিরোধী সব কালো আইন বাতিল, সরকারি বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং তথ্য অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন। মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী সভা পরিচালনা করেন। এ সময় সহ-সভাপতি মুহাম্মদ খায়রুল বাশার ও একে এম মোহসীন, সহকারী মহাসচিব বাছির জামাল, ড. সাদিকুল ইসলাম স্বপন, এহতেশামুল হক শাওন, কোষাধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এরফানুল হক নাহিদ, দফতর সম্পাদক মো. আবু বকর, প্রচার সম্পাদক মো. শাহজাহান সাজুসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাংবাদিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু ওয়েজ বোর্ডের সুফল এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তাই নবম ওয়েজ বোর্ড দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন, রেডিও ও মাল্টিমিডিয়ার জন্য অভিন্ন ওয়েজ বোর্ড গঠনের দাবি জানানো হয়।