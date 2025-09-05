নীলফামারিতে শ্রমিক প্রাণহানির প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি 

নীলফামারীতে শ্রমিকের প্রাণহানীর প্রতিবাদ এবং জুলাই সনদে গণতান্ত্রকি শ্রম আইনের নিশ্চয়তা ও নির্বাচনী তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।
৫ সেপ্টেম্বর(শুক্রবার) সকাল সাড়ে ১০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে নীলফামারীতে শ্রমিকের প্রাণহানীর প্রতিবাদ এবং জুলাই সনদে গণতান্ত্রকি শ্রম আইনের নিশ্চয়তা ও নির্বাচনী তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশাধনের দাবিতে সমাবশে ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপ্রধান তাসলিমা আখ্তার, প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল। আরো বক্তব্য রাখেন, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি নেতা কেন্দ্রীয় সহ সভা-প্রধান অঞ্জন দাসসহ, শ্রমিক নেতা আকলিমা আখতার, হযরত বিল্লাল, নুরুল ইসলম, আরশাদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, শাহীদা বেগম, হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃত্ব। সমাবেশে সংহতি বক্তব্য রাখেন, নারী সংহতরি সাধারণ সম্পাদক অপরাজতিা দেব, ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফ, বহুমুখী শ্রমজীবি হকার সমিতির সভাপতি নেতা বাচ্চু ভুইয়া, আউসোর্সিং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা নুরুল হক, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা সাইফুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
সমাবেশ শেষে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ডসহ একটি মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিন করে। সমাবেশে বক্তারা নিন্দা জানিয়ে বলেন, নীলফামারী ইপিজেডের এভারগ্রিন প্রতিষ্ঠান বকেয়া বেতন ও ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনে আইন শৃংঙ্খলাবাহিনীর গুলিতে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।