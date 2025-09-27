নেপালের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন জেন-জি নেতা সুদান গুরুং

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন নেপালের জেন-জি আন্দোলনের শীর্ষনেতা সুদান গুরুং। এছাড়াও সমর্থকদের নিয়ে দেশব্যাপী ‘মুভমেন্ট ফর চেঞ্জ’ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি।
এসময় তিনি আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত সরকারকে স্বার্থপর ও দুর্নীতিবাজ বলে অভিহিত করে বলেন, তারা আমাদের রাজনীতিতে নামিয়েছে। জেন-জি নেতা সুদান গুরুং বলেন, তার দল দেশ শাসনের জন্য প্রস্তুত এবং ইতোমধ্যে স্বেচ্ছাসেবকরা দেশজুড়ে কমিটি গঠন শুরু করেছে। তিনি আরোও বলেন, তার দল নেপালের প্রত্যোকটি মানুষের কথা শোনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।
তিনি জানান, কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নয় বরং রাজনৈতিক দল গঠন করেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা। এ প্রসঙ্গে গুরুং বলেন, যদি আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ি, তবে তারুণ্যের সেই শক্তি আমরা পাবো না। এছাড়া আগামী মার্চে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে পুরোনো রাজনৈতিক নেতাদের আর দেখতে চান না বলে মন্তব্য করেন গুরুং। তিনি বিগত সরকারের দুর্নীতিবাজ ও মানুষ হত্যায় জড়িতদের বিচারেরও দাবি জানান।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর