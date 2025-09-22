নোয়াখালী-২ আসনে নতুন মুখের খোঁজে ভোটাররা, এগিয়ে আব্দুল মান্নান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নোয়াখালী-২ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছে। ভোটাররা চান সৎ ও যোগ্য প্রার্থী। তাদের বড় অংশ এবার নতুন মুখ দেখতে চান। তাঁদের সেই প্রত্যাশার কেন্দ্রে আছেন নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল মান্নান। বিভিন্ন জরিপ, মনোনয়প্রত্যাশীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্বতস্ফূর্ত জনগণের উপস্থিতি, স্থানীয় সচেতন সমাজের বক্তব্য ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ে দেখা যাচ্ছে, আব্দুল মান্নান অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতের তুলনায় এগিয়ে আছেন।
নোয়াখালী-২ আসনটি সেনবাগ উপজেলা এবং সোনাইমুড়ী উপজেলার অম্বরনগর, নাটেশ্বর ও বারগাঁও ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই আসনে ১৯৯১ থেকে পরবর্তী চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদীন ফারুক। এবারের নির্বাচনেও তিনি দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন। এ ছাড়া সাবেক সেনবাগ উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মফিজুর রহমানও মনোনয়নপ্রত্যাশী। এরই মধ্যে বিএনপির এই মনোনয়নপ্রত্যাশীরা নিজ অনুসারীদের নিয়ে এলাকায় বেশ কিছু সভা, সমাবেশ ও উঠান বৈঠক করেছেন।
বিএনপির তিন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে আব্দুল মান্নানকে ঘিরে জনসাধারণ, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। এলাকার মানুষের কাছে তিনি সৎ, নির্লোভ ও সহজ-সরল জীবনযাপনের জন্য পরিচিত। ভোটারদের অনেকেই বলছেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে একই চেহারা দেখেছি। এবার একজন সৎ ও নতুন মানুষকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে চাই।’
আব্দুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে ব্যবসা করেন। তিনি সৌদি আরব বিএনপির (পশ্চিম) যুগ্ম আহবায়ক এবং সেখানকার জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা বিরোধী জনমত গঠনে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।
এলাকাবাসী মনে করেন, একজন প্রবাসী হিসেবে আব্দুল মান্নান প্রবাসী অধ্যুষিত সেনবাগ-সোনাইমুড়ীর মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রয়োজন ভালো বুঝবেন। ব্যবসায়ী হিসেবে সচ্চল হওয়ায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি দুর্নীতিমুক্ত থেকে মানুষের জন্য কাজও করতে পারবেন।
বিগত সরকারের আমলে বিএনপির হামলা-মামলায় জর্জরিত নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন আব্দুল মান্নান। এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেও আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন।
এ আসনের ভোটারদের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন। অনেকে মনে করছেন, আব্দুল মান্নান এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।
নোয়াখালী-২ আসনে ভোটারদের প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি আর প্রার্থীদের মাঠপর্যায়ের কর্মকাণ্ডই ঠিক করে দেবে কার মুখে হাসি ফুটবে। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার—নোয়াখালী-২ আসনের ভোটাররা পরিবর্তন চান, আর সেই পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন আব্দুল মান্নান।