নোয়াপাড়া কল্পতরু সংঘের উদ্যোগে সর্বজনীন ষোড়শ প্রহরব্যাপী রাস মহোৎসব উদযাপন

দক্ষিণ রাউজান নোয়াপাড়া কল্পতরু সংঘের উদ্যোগে সর্বজনীন ধর্মীয় সংগীতানুষ্ঠান, লীলাকীর্ত্তন ও ষোড়শ প্রহরব্যাপী রাস মহোৎসব ২০২৫। ৪, ৫ ও ৬ নভেম্বর তিনদিনব্যাপী এ মহোৎসবে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি, উষা কীর্ত্তন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, শ্রীশ্রী মা মগদ্ধেশ্বরী মন্দিরে রাজভোগ নিবেদন, গীতি আলেখ্য “নব চেতনা” সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্রীশ্রী গঙ্গা আবাহন, শুভ অধিবাস কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ ও অন্নপ্রসাদ বিতরণ।
গীতি আলেখ্য “নব চেতনা” পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন কল্পতরু সাংস্কৃতিক ফোরামের শিল্পীবৃন্দ।
শুভ অধিবাস কীর্ত্তন পরিবেশন করেন বৈষ্ণব শ্রী জিকু কৃষ্ণ দাস ও তাঁর দল। শুভ অধিবাসে পৌরহিত্য করেন বৈষ্ণব প্রর্বর শ্রী বাবলা চক্রবর্তী ও বৈষ্ণব প্রর্বর শ্রী সুমন ভট্টাচার্য।
এতে উপস্থিত ছিলেন রাস মহোৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্রী সুমন দাশ, সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজন শীল, অর্থ সম্পাদক শ্রী অভি চৌধুরী, সহ সভাপতি মিলন শীল, রুপন মজুমদার, রাজেশ শীল, সহ সাধারণ সম্পাদক শুভ চক্রবর্তী, পলাশ শীল, সহ অর্থ সম্পাদক সুজন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকাশ নন্দী, রুবেল শীল, রবাট রায়, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রানা চৌধুরী ও আকাশ নন্দী, অঞ্জন দাশ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
উক্ত মহতী রাস মহোৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ভক্ত-নরনারীর উপস্থিতিতে এলাকা পরিণত হয় এক মহামিলন মেলায়।