নো ওয়েজবোর্ড,নো মিডিয়া – ডিআরইউ সভাপতি

নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বন্দর প্রেসক্লাবের ২০২৫-২৭ মেয়াদের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বন্দর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জমকালো ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ওই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন দাতা সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল কালাম। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ)সভাপতি ও দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার চিফ রিপোর্টার আবু সালেহ আকন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন। প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যান ট্রাস্টের সদস্য ও র্যাক’র সভাপতি আলাউদ্দিন আরিফ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) হারুন অর রশিদ, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের, সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন পন্টি, বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আনিসুর রহমান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন মিয়া সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সিদ্দিকী,নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু সালেহ আকন বলেন,নো ওয়েজবোর্ড,নো মিডিয়া।সব পর্যায়ের সাংবাদিকদের বেতন কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।যেসব গণমাধ্যম সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দিতে ব্যার্থ হবে,সেসব গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।
অনুষ্ঠানে দেশের সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।অতিথি এবং সদস্যদের সম্মাননা প্রদান শেষে দেশের কল্যানে দোয়া করা হয়।