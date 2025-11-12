ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে চালু হলো অনলাইন টিকেটিং

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে আধুনিক অনলাইন টিকেটিং সেবা চালু হয়েছে। এটি উদ্যান পরিদর্শনকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগ।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্ল্যাটফর্মটি উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। তিনি বলেন, “প্রাকৃতিক বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ই-টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম উদ্যান ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াবে এবং গবেষণার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।”
এখন থেকে দর্শনার্থীরা myGov অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, www.nbg.portal.gov.bd
বা বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে কিউআর কোডসহ টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। টিকিটগুলো স্মার্টফোনে দেখানো বা প্রিন্ট আউট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
উদ্যোগটি বন অধিদপ্তর ও এটুআই (a2i) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এতে ঘরে বসেই টিকিট কেনা সম্ভব হবে, লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা দূর হবে, সময় সাশ্রয় হবে এবং টিকেট বিক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি কাগজের ব্যবহার কমে পরিবেশ সংরক্ষণেও সহায়তা হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটুআই-এর যুগ্ম সচিব মোঃ আব্দুর রফিক, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বন) শামিমা বেগম, এবং সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও পরিবেশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা জানান, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। নতুন ই-টিকেটিং সেবা কেবল দর্শনার্থীদের সুবিধা বাড়াবে না, এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারি সেবার এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
