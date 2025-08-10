পত্নীতলায় আদিবাসী দিবস পালন

পত্নীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : নওগাঁর পত্নীতলায় জেলা আদিবাসী পরিষদের আয়োজনে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে।
“আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমক্তার সার্থক প্রয়োগ”এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়।
দিবসটি উপলক্ষে শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলীমুজ্জামান মিলন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যোগেন্দ্র নাথ সরকার।
আলোচনা সভা শেষে ৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এসময় বিভিন্ন উপজেলার আগত আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর