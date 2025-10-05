পথ বাংলাদেশ-এর টেইলারিং প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সেলাই মেশিন বিতরণ

পথ বাংলাদেশ (PATH Bangladesh) এর যুব সংগঠন (PATH Youth Forum)-এর “আত্মনির্ভরশীল (কর্মসংস্থান) প্রকল্প”–এর অধীনে নারীদের টেইলারিং প্রশিক্ষণ–এর সমাপনী অনুষ্ঠান ৩ অক্টোবর ২০২৫ (শুক্রবার) বিকেলে খুলনা ইসলামিয়া ক্যাডেট স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সম্মানী ভাতা ও সনদ প্রদান করা হয় এবং নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।
“মানবিক সমাজ বিনির্মাণে, দক্ষ নারীর স্বনির্ভরতায়” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১১ জন নারীকে সেলাই মেশিন চালনা বিষয়ক হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন খুলনা যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষক (পোশাক) সারাবান তহুরা।
প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (খুলনা) এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাক উদ্দিন অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকায়, বিশেষ অতিথি খুলনা ইউনেস্কো ক্লাবের সভাপতি জনাব নূরুল ইমাম খান মিটু প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আমাতুল ফাতেমা এবং পথ বাংলাদেশ (PATH Bangladesh)-এর চিফ প্রোগ্রাম অফিসার ফারদিনা ইসলাম অনন্যা।
অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন পথ বাংলাদেশ (PATH Bangladesh)-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার শামীম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন PATH Bangladesh-এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব শিহাব মঈন সৌরভ।
গত কয়েক সপ্তাহের হাতে–কলমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বেসিক কাটিং, সেলাই ও ফিনিশিংয়ের পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান, খরচ নির্ধারণ ও গ্রাহক–সেবার প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেন। সেলাই মেশিন প্রদান–এর মাধ্যমে তাদের স্ব-কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার বাস্তব সুযোগ তৈরি হলো।
পথ বাংলাদেশ (PATH Bangladesh)-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার শামীম বলেন, এই প্রকল্পের লক্ষ্য “দক্ষতা, মর্যাদা ও সুযোগ সৃষ্টি”। প্রশিক্ষণ–উত্তর ধাপেও আমরা মেন্টরিং, বাজার–সংযোগ ও অর্ডার ব্যবস্থাপনাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রাখব, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা টেকসইভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন।”
সনদ ও মেশিন প্রদান শেষে প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।