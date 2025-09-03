পদ্মার দুই ইলিশ বিক্রি হলো ১৬ হাজার টাকা

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে নিরব হালদারের জালে ধরা পড়েছে ২ কেজি ৯ গ্রাম ওজনের দুটি বড় আকারের ইলিশ। যা বিক্রি হয়েছে ১৬ হাজার টাকা।
বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) সকালে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ ইলিশ দুটি প্রতি কেজি ৫ হাজার ২০০ টাকা দরে মোট ১৫ হাজার ৮০ টাকায় ক্রয় করে নেন।এ বিষয়ে ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ জানান, পদ্মার এ ধরনের বড় ইলিশ এখন আর সচরাচর মেলে না। তাই দাম বেশি হলেও অনেকেই কিনতে আগ্রহী হন।
তিনি আরও জানান, পরে খুলনার এক আমেরিকান প্রবাসীর কাছে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতি কেজি ৫ হাজার ৫০০ টাকা দরে মোট ১৫ হাজার ৯৫০ টাকায় মাছ দুটি বিক্রি করেছেন।দৌলতদিয়ায় পদ্মার তাজা ও সুস্বাদু ইলিশের সুনাম শুধু দেশে নয়, বিদেশেও রয়েছে। ফলে দেশের বাইরে প্রবাসীরা এ ধরনের বড় আকারের ইলিশ কিনতে সবসময় আগ্রহী থাকেন।
