/ সারাবাংলা

পদ্মার দুই ইলিশ বিক্রি হলো ১৬ হাজার টাকা

অনলাইন ডেস্ক :
বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১০:৪৬ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে নিরব হালদারের জালে ধরা পড়েছে ২ কেজি ৯ গ্রাম ওজনের দুটি বড় আকারের ইলিশ। যা বিক্রি হয়েছে ১৬ হাজার টাকা।

বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) সকালে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান শেখ ইলিশ দুটি প্রতি কেজি ৫ হাজার ২০০ টাকা দরে মোট ১৫ হাজার ৮০ টাকায় ক্রয় করে নেন।এ বিষয়ে ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ জানান, পদ্মার এ ধরনের বড় ইলিশ এখন আর সচরাচর মেলে না। তাই দাম বেশি হলেও অনেকেই কিনতে আগ্রহী হন।

তিনি আরও জানান, পরে খুলনার এক আমেরিকান প্রবাসীর কাছে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতি কেজি ৫ হাজার ৫০০ টাকা দরে মোট ১৫ হাজার ৯৫০ টাকায় মাছ দুটি বিক্রি করেছেন।দৌলতদিয়ায় পদ্মার তাজা ও সুস্বাদু ইলিশের সুনাম শুধু দেশে নয়, বিদেশেও রয়েছে। ফলে দেশের বাইরে প্রবাসীরা এ ধরনের বড় আকারের ইলিশ কিনতে সবসময় আগ্রহী থাকেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

