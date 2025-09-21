পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ মতলব উত্তর উপজেলা ও ছেংগারচর পৌর শাখার উদ্যোগে আনন্দ র্যালী ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বাদ আছর উপজেলার ছারছীনা শরীফের ছেংগারচর বাজার খানকা ও দীনিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ হতে আনন্দ র্যালীটি বের হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূনরায় খানকা ও দীনিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। পরে খানকা ও দীনিয়া মাদ্রাসায় দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জিকিরের তা’লীম, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও দোয়া মুনাজাত শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।
উক্ত আনন্দ র্যালি ও দোয়ার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খন্দকার।
বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ মতলব উত্তর উপজেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ¦ মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ মতলব উত্তর উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ বিল্লাল হোসেন সরকার, আঃ মান্নান সরকার, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মিজানুর রহমান, ছেংগারচর সরকারি কলেজের সিনিয়র প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা বিভাগ) মোঃ হাবিবুর রহমান, দীনিয়া মাদ্রাসার প্রেন্সিপাল মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান, মুফতি জালাল শাহ মাদানী,খোরশেদ আলম ভুট্টু প্রমূখ।