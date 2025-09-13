পাইকগাছায় অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে হারালেন দুই ভিক্ষুক সারাদিনের ভিক্ষার টাকা 

খুলনার পাইকগাছায় অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে দুই বৃ্দ্ধা ভিখারিনী হারালেন তাদের সারাদিনের উপার্জিত ভিক্ষার টাকা। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনির (স্বর্ণপট্টি) পুলিশ ফাঁড়ির সামনে মানুষের ভিড়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।
কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ সদস্য আব্দুল মতিন (রাজু) জানান, বাজারের স্বর্ণপটিতে কে বা কারা তাদেরকে আখের রস খেতে দিয়ে অজ্ঞান করে তাদের কাছে থাকা সকাল থেকে ভিক্ষা পাওয়া সমগ্র টাকা নিয়ে চলে গেছে। তাদের বাড়ি কোথায় তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে উপজেলার আগড়ঘাটার কোন এক জায়গায় হবে বলে ধারণা করছেন অনেকেই। তাঁরা দুইজন ভিখারিনী কপিলমুনি বাজারে প্রতি শনিবার ভিক্ষা করেন বলে জানান অনেকেই।