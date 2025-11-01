পাইকগাছায় আল-কোরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

খুলনার পাইকগাছায় ৫০ জন গরীব ও অসহায় প্রতিবন্ধীএর মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার ২নং কপিলমুনি ইউপির কাজী মুছা মসজিদ চত্বরে আল-কোরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ৫০ জন গরীব ও অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে উক্ত খাদ্য সহয়তা প্রদান করা হয়েছে।
আল-কোরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের মাঝে উক্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি ও খুলনা-৬ (কয়রা-পাইকগাছা) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক ছাত্র নেতা এস এম রফিকুল ইসলাম রফিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাইকগাছা উপজেলার আলমতলা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দানবীর শরিফুল ইসলাম খোকন সানা। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক দাতব্য সংস্থা Let’s Work for Bangladesh এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত “ইউনিভার্সাল এমিটি ফাউন্ডেশনের” প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মাহফুজুর রহমানের সার্বিক দিক- নির্দেশনায় খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শেখ ইদ্রিস আলী, নজরুল ইসলাম, এস এম শাহাবুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম শান্তসহ আরও অনেকেই।
খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এস এম রফিকুল ইসলাম রফিক বলেন,পাইকগাছা উপজেলার গরীব, অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরবে নিবৃতে কাজ করে যাচ্ছে আল – কোরআন ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে এলাকার হতদরিদ্র মানুষের, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।
এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এই খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মোট ৫০ জন গরীব ও অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে ১০ কেজি করে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো।