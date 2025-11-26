পাইকগাছায় উপজেলা পর্যায়ে পানি অধিকার বিষয়ক গণশুনানি অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় পানি অধিকার বিষয়ক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে হেলভেটাস সুইস ইন্টার কোঅপারেশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডরপ-এর একশনস টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনশিওরিং সাসটেইনএবল সলুশন (ACCESS) প্রকল্পের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহজাহান আলী শেখ।
এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ওয়াশ বাজেট মনিটরিং ক্লাব, মা সংসদ ও স্বাস্থ্য গ্রাম দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
গণশুনানিতে পানি ও স্যানিটেশন- সংক্রান্ত নানান সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা ওয়াশ বাজেট মনিটরিং ক্লাবের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক জিএমএম আজাহারুল ইসলাম, মিতা রানী দাস, পূর্ণ চন্দ্র মন্ডল, রেজাউল করিম,খানজাহান আলী, আয়ুব আলী, লিল্টু রানী মন্ডল,ইমা খানম, নাজমুন নাহার ইতি প্রমুখ। উপকূলীয় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের পানি, স্যানিটেশন ও জলবায়ু-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের সরাসরি সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রাপ্ত মতামত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যেই এ গণশুনানির আয়োজন করা হয়।
অংশগ্রহণকারীরা ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণ, গড়ইখালী ইউনিয়নে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, আর্সেনিকসহ সকল ধরনের পানি পরীক্ষার ব্যবস্থা, ওয়াশ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটা ব্যাংক তৈরি এবং উপজেলায় স্থাপিত আর.ও. প্লান্টসমূহকে বাধ্যতামূলক পানি পরীক্ষার আওতায় আনার বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন।
সভায় প্রধান অতিথি মাহেরা নাজনীন বলেন,“নারীদের জন্য প্রতি বছর পৃথক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে— যেমন ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ,সাইকেল বিতরণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ। ইউনিয়ন পর্যায়েও গণশুনানি আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি আরও বলেন, নদী ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের হলেও উপজেলা প্রশাসন কাবিখা-কাবিটা মাধ্যমে ছোটখাটো সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিশেষে এনজিও সংস্থা ডরপকে এমন সময়োপযোগী ও জনকল্যাণমূলক আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।