পাইকগাছায় একটি গাভী একই সাথে জম্ম দিলেন জমজ বাছুর

খুলনার পাইকগাছায় একটি গাভী একই সাথে জমজ দুইটি বাছুরের জম্ম দিয়েছে। যার একটি বকনা ও একটি এ্যঁড়ে বাছুর। ভুমিষ্ঠ হওয়া বাছুর দুটো বেশ মোটাতাজা ও দেখতেও অনেক সুন্দর হয়েছে।
এদিকে এলাকার বহু লোক এক নজরে বাছুর দুটোকে দেখতে গাভীর মালিকের বাড়িতে ভীড় করতে দেখা গেছে। গাভীর মালিক উপজেলার কপিলমুনি ইউনিয়নের শ্যামনগর গ্রামের হোসাইন গাজী (৪০)। তিনি স্থানীয় আমজেদ গাজীর জামাতা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শ্বশুর বাড়ীতেই বসবাস করে আসছে। মুলত তিনি একজন কাঠ ব্যবসায়ী। ব্যবসার পাশাপাশি একটা করে দো-জাতের গরু পালন করেন সে।
এ বিষয়ে গাভীর মালিক হোসাইনের কাছে জানতে চাইলে তিনি ঢাকা প্রতিদিনকে জানান, আমি ৭০% একটি ফ্রিরিজিয়ান গাভী পালন করেছি। শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে সেই গাভীর প্রথম একটা বাছুর হয়। আর আমরা সেই সদ্য ভূমিষ্ট বাছুরকে পরিস্কার পরিছন্ন ও সেবার কাজ করছিলাম। এরই মধ্যে আরও একটি বাছুর প্রস্রাব করে গাভী। এ ঘটনায় আমি শুধু অবাকই হয়নি হয়েছি খুবই খুশিও।
এ সময় তিনি আরও বলেন, এক সাথে দুটো সুস্থ ও সবল বাছুর হওয়া মানে আমার সংসারে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে আরশের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা।