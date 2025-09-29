পাইকগাছায় এক্সসেস প্রকল্পের উদ্যোগে দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

খুলনার পাইকগাছায় জলবায়ু পরিবর্তনে টেকসই সমাধান নিশ্চিত করণে “ACCESS”প্রকল্পের উদ্যোগে “উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পরিত্যক্ত খাস পুকুর এবং পিএসএফ-এ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সিএসও এবং সিবিও প্রতিনিধিদের দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার পাইকগাছা প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্যা রুরাল (ডরপ্) কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মশালায় পাইকগাছা ওয়াশ বাজেট মনিটরিং ক্লাবের সভাপতি জি এম এম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালার প্রশিক্ষক এবং প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ডরপ এক্সসেস প্রজেক্টের উপজেলা সমন্বয়কারী শরিফুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এ্যাড এভ এম এ রাজ্জাক।
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোঃ আলী হোসাইনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত সিএসও এবং সিবিও প্রতিনিধিরা।
দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা খাস পুকুর ও পিএসএফ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা,বরাদ্দ প্রক্রিয়া, ইউনিয়নভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন, কমিটি গঠন অ্যাডভোকেসি কৌশল যেমন পিটিশন দাখিল, মানববন্ধন আয়োজন ও সরকারি দপ্তরের সাথে সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করেন।
এ ছাড়া গ্রুপ ওয়ার্ক ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ কারীরা বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, খাস পুকুর ও পিএসএফ বরাদ্দ পাওয়া গেলে স্থানীয় জনগণ নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা পাবে এবং পানি সংকট মোকাবেলায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কর্মশালার সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারীরা ইউনিয়নভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেন।